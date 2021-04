A4, incidente all’alba tra Desenzano e Brescia Est: una vittima

(red.) La giornata di oggi, venerdì 30 aprile, si è aperta in modo tragico in provincia di Brescia a causa degli incidenti stradali. Diverse ore prima rispetto all’impatto tra un tir e un’auto sulla tangenziale 45 bis a Rezzato, nell’hinterland, era avvenuto un altro scontro anche sull’autostrada A4.

Questo secondo impatto è avvenuto tra gli svincoli di Desenzano del Garda e Brescia Est, in direzione di Brescia, intorno alle 4. E purtroppo un uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità, ha perso la vita. Sul posto si sono mosse l’automedica con un’ambulanza da Calvisano, insieme alla Polizia stradale di Padova per condurre i rilievi.