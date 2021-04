Senza patente, senza assicurazione nè revisione: fermato sulla A35 con rame rubato

(red.) Un 27enne rumeno è caduto nel reticolo dei controlli effettuati dal Distaccamento di Chiari in A35. Una pattuglia della polizia ha fermato una Fiat Multipla alla cui guida si trovava il migrante, che circolava in violazione delle limitazioni Covid, privo di patente di guida perché mai conseguita. Da ulteriori controlli attraverso la banca dati, è emerso inoltre che il veicolo era privo di assicurazione e revisione. Non solo, sono stati rinvenuti 600Kg di fili di rame occultati da un telo nero, di cui non ha fornito alcuna documentazione sulla provenienza.

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici è stato denunciato a piede libero per ricettazione e sanzionato per una somma complessiva di € 6.229 compresa la violazione sulle limitazioni Covid-19. La merce sequestrata, il veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi e sequestro amministrativo.