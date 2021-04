Rapinò una donna in pieno centro, beccato dai carabinieri

(red.) E’ stata identificato lunedì dai carabinieri l’uomo che il 27 gennaio intorno alle ore 22,45 circa aveva rapinato una donna a Brescia. La vittima aveva riferito che, mentre stava percorrendo la via San Faustino, nel centro della città, era stata avvicinata da un uomo con il volto coperto dalla mascherina e dal cappuccio della felpa che indossava. L’aggressore l’aveva bloccata minacciandola con un paio di forbici e strappandole poi la borsetta all’interno della quale vi erano il telefono cellulare e i documenti di identità.

La donna fortunatamente non aveva riportato lesioni mentre l’uomo si era dato alla fuga a piedi scomparendo nelle vie del centro storico. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare l’autore del reato, denunciato in stato di liberta per rapina aggravata. Si tratta di un 29enne di nazionalità straniera residente nella periferia di Brescia.

L’indagine è stata portata avanti analizzando i tabulati telefonici e le testimonianze. Così è stato possibile rintracciare il telefono cellulare rubato alla vittima che nel frattempo era stato acquistato da un uomo, connazionale del rapinatore, che i militari hanno denunciato per ricettazione. Il cellulare, un costoso smartphone tra gli ultimi modelli presenti sul mercato, è stato restituito alla proprietaria.