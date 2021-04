Alfianello, anziano muore dopo vaccino: il medico chiede autopsia

(red.) E’ la prima volta che succede, come segnala anche l’Ats di Brescia: un medico di medicina generale ha chiesto che venga effettuata l’autopsia sul corpo di un proprio assistito – un 80enne di Alfianello, nella bassa bresciana – per capire se il decesso, avvenuto domenica 25 aprile, sia legato alla somministrazione del vaccino, in questo caso Moderna. L’inoculazione era stata effettuata proprio dal medico di famiglia, spiega il Giornale di Brescia nel dare la notizia.

La vicenda ha destato qualche incredulità, a partire dai familiari che avevano già organizzato il funerale in programma per oggi, martedì 27 aprile, oltre al trasporto della salma per la cremazione. Di conseguenza, tutto è stato annullato e rinviato fino a quando non si saranno concluse le procedure richieste dal medico di famiglia per poi restituire la salma. La stessa dottoressa che ora ha chiesto l’esame autoptico aveva somministrato a domicilio il vaccino Moderna al proprio anziano assistito martedì 20 aprile, mentre domenica 25 è avvenuto il decesso.

Ora si effettueranno tutte le procedure del caso, mentre la famiglia resterà in attesa della salma per l’ultimo saluto e la sepoltura.

Moderna è uno dei vaccini che da tempo vengono somministrati in Italia e anche nel Bresciano, ma è ritenuto tra i più sicuri. Tanto che anche l’Agenzia italiana del farmaco lo scorso 15 aprile aveva indicato come in tutta Italia fossero state solo il 2% le segnalazioni di controindicazioni ricevute dopo la somministrazione.