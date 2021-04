Desenzano, investe marito dopo lite e si schianta: carabinieri indagano

(red.) E’ spuntato anche un coltello ieri pomeriggio, domenica 25 aprile, in via Negrelli a Desenzano del Garda, nel bresciano. Ma di come sia arrivati a questo e cosa sia successo dopo stanno indagando i carabinieri della compagnia. Per quello che si sa, riportato anche dal Giornale di Brescia, due coniugi stranieri dopo le 17,30 avrebbero avuto una lite furente al termine della quale la donna sarebbe salita in auto con l’intento di allontanarsi da casa.

Ma davanti si sarebbe trovato il marito che le avrebbe bloccato la strada: lei lo avrebbe investito e subito dopo è finita contro un muretto, per fortuna senza riportare gravi conseguenze. Il marito si è poi allontanato, mentre la donna è stata soccorsa in codice verde. Ora i militari stanno cercando di fare luce sull’accaduto.