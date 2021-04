La vendita del Suv era una truffa? Finisce in rissa e con un’auto distrutta

(red.) La ricostruzione parla di diversi reati: tentata truffa, rissa, omissione di soccorso e fuga dopo incidente stradale. Ma attribuire con precisione le responsabilità dei fatti verificatisi sabato mattina tra via del Santellone e via Vallecamonica, zona Ovest della città verso la Mandolossa, non sarà un compito facile per gli agenti della Questura e della Polizia Locale di Brescia.

Le notizie di cronaca dicono che quattro persone si sono incontrate in un parcheggio per la vendita di un Suv. I venditori erano – com’è stato scoperto in seguito – due nomadi con precedenti specifici, gli acquirenti due moldavi. Pare che il quartetto abbia iniziato a discutere al momento della verifica dei chilometri percorsi dalla vettura: i conti non tornavano e c’era una differenza tra quanto risultava dai documenti e quanto dichiarato dai venditori. Forse però qualcosa già non risultava chiaro in precedenza perché, temendo una truffa, i due moldavi hanno chiamato la polizia.

E’ stato a quel punto che i venditori hanno deciso che era preferibile allontanarsi velocemente, ma i moldavi hanno provato a trattenerli, anche con le brutte. E’ scoppiato un parapiglia, al termine del quale i due nomadi sono saltati sul Suv fuggendo a tutta birra, ma il loro veicolo è finito contro la Mercedes guidata da una donna che, per sua sfortuna, stava casualmente passando proprio in quel momento. La donna al volante ha riportato diverse contusioni, mentre la Mercedes è stata semidistrutta dallo scontro.

Questo però non ha fermato i due venditori, che hanno tentato di allontanarsi comunque bordo del Suv il quale però, per i danni subito nello schianto, non ce l’ha fatta a proseguire. Quindi i nomadi l’hanno abbandonato e sono scesi, allontanandosi a piedi.

Più tardi la Locale ha rintracciato il Suv abbandonato, scoprendo a chi era intestato. L’uomo è stato rintracciato dalla Polizia che è risalita anche all’amico che lo accompagnava. La vicenda sembrerebbe un tentativo di truffa finito male, ma sarà il magistrato a stabilire con precisione le responsabilità. Per ora le ipotesi di reato sono tentata truffa, rissa e omissione di soccorso.