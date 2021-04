Fuori strada con la moto a Polaveno, soccorso in volo

(red.) Incidente stradale intorno alle 16 di questo sabato pomeriggio a Polaveno, in via Campagnola, dove un motociclista è caduto a terra a causa di una perdita di aderenza in curva. Il centauro è finito in una scarpata di circa 2 metri che si trova a lato della strada. Sul posto i carabinieri, i soccorritori del 118 che hanno fatto intervenire anche l’elisoccorso e una squadra di Vigili del Fuoco. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l’elicottero del 118.