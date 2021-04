Minorenni baby rapinatori arrestati: giovanissime le vittime

(red.) Due giovanissimi, un 16enne di origine marocchina e un romeno 15enne, sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria di Brescia per due rapine commesse ai danni di ragazzini, minorenni come loro.

I poliziotti sono stati avvisati dal personale ferroviario che, a bordo di un treno diretto a Brescia, si trovavano due giovani che poco prima, in un comune vicino, avevano rapinato un giovanissimo della propria bicicletta, del telefono cellulare e di una banconota di 5 euro fuggendo poi su un convoglio diretto verso la città.

All’arrivo del treno i due sono stati intercettati dagli agenti e trovati ancora in possesso di quanto avevano preso alla loro vittima.

Ai due ragazzi è stato anche sequestrato un telefono cellulare che è risultato frutto di una rapina ai danni di un altro minorenne, il quale, contattato, ha riferito che, mentre si trovava per strada a Brescia, è stato avvicinato dai due giovani. Uno lo ha trattenuto con la forza e il secondo gli ha portato via il telefono.

Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai proprietari e i due minorenni sono stati tratti in arresto.