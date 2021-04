Detenuto di Canton Mombello ferisce due guardie con bomboletta di gas

(red.) Gravissimo episodio nella notte tra giovedì e venerdì nel carcere di Brescia, dove un detenuto di origine magrebina, verso la mezzanotte, dopo aver sfasciato la propria cella incendiandola, si è procurato ferite e lesioni e poi ha fatto scoppiare una bomboletta di gas lanciandola contro gli agenti.

Nell’esplosione sono rimasti feriti due agenti della polizia penitenziaria che tuttavia non avrebbero subito conseguenze gravissime, a parte problemi agli occhi e all’udito per i quali sono stati visitati e ricoverati in ospedale.