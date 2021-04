Anziani feriti in un frontale a Castel Mella

(red.) Un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Quinzano, direzione Brescia, ha bloccato il traffico sulle strade attorno alla tangenziale all’altezza del cavalcavia di Castel Mella.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate frontalmente due vetture e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere dell’auto ribaltata uno degli automobilisti. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi e i soccorritori del 118.

I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo, uno all’ospedale Civile e l’altro alla Poliambulanza: hanno 80 e 95 anni.