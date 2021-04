Aidaa: “Presenteremo denuncia penale per il pranzo illegale”

(red.) Una nuova tegola sta per cadere sulla testa dei 23 commensali che alcuni giorni fa sono stati beccati dai carabinieri mentre all’interno della sede della comunità montana della Val Trompia stavano consumando un pranzo illegale a base di polenta e specie di uccelli protetti catturati da qualche bracconiere della zona.

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente – Aidaa informa infatti che, dopo le sanzioni e le denunce scattate nei giorni scorsi, martedi prossimo 27 aprile 2021 presenterà a Brescia una nuova denuncia contro queste persone in quanto, oltre alle norme contro il bracconaggio, hanno violato anche le norme anti Covid 19 che proibiscono in questo momento ogni ritrovo fuori dagli ambiti familiari. Per questo, informa l’associazione in una nota, saranno denunciate penalmente dagli animalisti dell’Aidaa.