Genova, ragazza muore dopo intervento al neo: in manette medico bresciano

(red.) E’ bresciano il medico chirurgo che questa mattina, martedì 20 aprile, è stato arrestato insieme a un “santone” per un’inchiesta che era stata aperta dalla procura di Genova per la morte della ragazza Roberta Repetto, figlia dell’ex sindaco di Chiavari Renzo. Il camice bianco finito in manette è Paolo Oneda, dell’ospedale di Manerbio, mentre la “guida spirituale” è Vincenzo Paolo Bendinelli.

I due sono stati arrestati dopo che nell’ottobre del 2020 la giovane perse la vita all’ospedale San Martino e in seguito all’asportazione di un neo al centro olistico Anidra di Borzonasca. L’intervento, secondo chi indaga, è stato realizzato nell’agriturismo gestito dalla guida spirituale Bendinelli su un tavolo in cucina e senza alcuna anestesia.

Si sarebbe trattato di un intervento di “purificazione”, mentre il medico bresciano non avrebbe compiuto le operazioni necessarie prima di operare. In seguito la giovane aveva accusato disturbi e le sue condizioni si erano aggravate fino alla morte all’ospedale di Lavagna. Sembra che la ragazza fosse stata convinta a partecipare e a far parte di quel centro olistico.