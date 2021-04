Gavardo, lite a colpi di badile nel cortile di casa: 6 denunciati

(red.) Lo scorso sabato pomeriggio 17 aprile sei persone sono state denunciate a Gavardo, in Valsabbia, nel bresciano, per rissa aggravata. A muoversi sul posto, verso il cortile di un’abitazione, sono stati gli agenti della Polizia locale della valle che hanno trovato tutti i soggetti interessati con vistose ferite e persino un badile sporco di sangue. Ricostruendo la dinamica dei fatti e dopo aver raccolto le segnalazioni dei vicini di casa allarmati per quella rissa, è emerso che la lite sarebbe avvenuta per futili motivi.

Quindi, calci, pugni, ma anche colpi di badile. Cinque di loro hanno avuto anche bisogno di essere portati al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo e Desenzano per essere medicati. Tra i sei, sono state emesse anche due sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-Covid: i due partecipanti provenivano addirittura da un’altra regione.