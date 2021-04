Brescia, insegue due ragazze: arrestato per tentata violenza sessuale

(red.) Nella tarda serata di domenica 18 aprile un uomo di 42 anni di origine ucraina è stato arrestato in centro a Brescia, da parte degli agenti della Polizia locale, con la pesante accusa di tentata violenza sessuale ai danni di due ragazze minorenni e di aggressione nei confronti del padre di una di loro. Tanto da essere poi condotto in carcere a Canton Mombello e stamattina, martedì 20 aprile, è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari.

Ilfatto è accaduto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18,30, quando le due giovani si stavano concedendo una passeggiata tra via Porcellaga e via Verdi, a due passi da piazza Vittoria. A un certo punto sarebbero state adocchiate dall’uomo che avrebbe subito mostrato l’intenzione di molestarle. Per questo motivo le due giovani hanno iniziato a scappare, inseguite a piedi dall’uomo. Le ragazze hanno poi raggiunto il padre di una di loro che le attendeva in auto per riportarle a casa.

Nonostante la presenza dell’adulto, il 42enne ha continuato a infierire, tanto da aggredire anche l’uomo in attesa in auto. Sul posto, allertata dalle due minori, si è mossa una pattuglia della Polizia locale di passaggio. Attraverso le telecamere di videosorveglianza installate in centro è stato ricostruito l’accaduto e per l’ucraino sono scattate le manette. Per lui è stata chiesta la convalida dell’arresto e il carcere.