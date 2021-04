Spaccano il vetro e rubano dall’auto: presi in Contrada del Cavalletto

(red.) Gli agenti del commissariato Carmine e della Squadra Volanti della questura di Brescia hanno arrestato tre persone con l’accusa di furto aggravato in concorso. Nei giorni scorsi, in Contrada del Cavalletto, tre cittadini italiani con precedenti anche specifici hanno rotto il vetro di una vettura per asportare quello che si trovava all’interno. Un residente nella zona, dopo aver sentito un forte rumore provenire dalla strada ed essersi affacciato alla finestra, ha potuto vedere ciò che stava accadendo e ha contattato la centrale operativa della Questura. Dopo aver avvisato il 112, il residente ha tentato di dissuadere i ladri, urlando verso di loro. I tre, allarmati, hanno provato a fuggire.

I poliziotti, grazie alla descrizione, hanno potuto individuare i tre uomini e dopo averli controllati sono riusciti a recuperare il poco materiale sottratto all’interno della vettura. Inoltre uno dei tre era in possesso di un martellino frangi-vetro con doppia punta di metallo presumibilmente utilizzato per rompere il vetro.

Venerdì gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Carmine hanno arrestato un uomo responsabile di un furto all’interno di una abitazione. I poliziotti lo hanno seguito e, controllando la sua residenza, hanno recuperato gli orologi che aveva rubato all’interno dell’abitazione. Inoltre è stato denunciato per il reato di ricettazione di una collana.

Sempre nel pomeriggio di venerdì un equipaggio delle Volanti, durante la perlustrazione di un parco pubblico, ha controllato due giovani, di nazionalità pakistana, trovati in possesso di sostanza stupefacente. I due sono stati denunciati per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa settimana l’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione a due espulsioni dal territorio nazionale: giovedì un cittadino albanese è stato accompagnato presso la frontiera aerea di Malpensa per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale: un controllo da parte del distaccamento Polizia Stradale di Desenzano aveva appurato che era clandestino in Italia.

Il 16 aprile è stato espulso con accompagnamento alla frontiera un cittadino moldavo, arrestato a fine marzo con documenti falsi e condannato dal tribunale di Brescia a un anno con il nulla osta all’espulsione e il prefetto di Brescia ha emesso il decreto di espulsione.

La Sezione della Polizia Stradale di Brescia ha controllato 1.086 persone e 999 veicoli e rilevato 14 incidenti di cui uno mortale, dieci persone sono state denunciate. La Polfer di Brescia ha controllato 575 persone.