Picchiava la fidanzata: “Mi tradisci con Balotelli”. Il pm chiede 13anni

(red.) Folle di gelosia e convinto che la sua fidanzata intrattenesse una relazione sentimentale con l’attaccante Mario Balotelli (oggi al Monza), ossessionava la donna e la picchiava dopo violenti litigi. Così un giovane bresciano di 30 anni, dopo essere stato oggetto di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla sua vittima – una ragazza 31enne madre di due bambini -, è finito sotto processo penale davanti al tribunale di Brescia per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni.

Per lui il pubblico ministero ha chiesto 13 anni di carcere, anche perché il giovane aveva già subito in passato una condanna a due anni per maltrattamenti inferti a una fidanzata precedente.

Lo stesso Balotelli, che conosceva la ragazza, era anche intervenuto in difesa della donna, affrontando il fidanzato violento in un locale del centro città per invitarlo a lasciare in pace la sua vittima e a smettere di maltrattarla.