Spaccio, coppia di giovani sorpresa con 90 grammi di marijuana

(red.) Durante un tradizionale controllo del territorio, nella serata di domenica 11 aprile, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Chiari ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni e una donna di 25, entrambi italiani. I due soggetti sono stati sorpresi in possesso di 90 grammi di marijuana, suddivisi in più bustine pronte per essere smerciate. Il controllo dei carabinieri è proseguito nell’abitazione clarense dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 6 grammi di marijuana, strumenti di pesatura e altre bustine destinate al confezionamento delle dosi.

Dopo aver trascorso una notte nelle camere di sicurezza della caserma di Chiari, i due arrestati sono stati condotti davanti ai magistrati per il rito direttissimo, al termine del quale sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.