Intrusione nel Consiglio comunale in streaming, Digos da un 16enne a Brescia

(red.) In tempi di pandemia e con il lavoro a computer ormai diventato in smart working da più di un anno in tutte le aziende, sembra essere diventato quasi un gioco quello di “disturbare” una serie di riunioni, se non addirittura le lezioni in didattica a distanza. Senza contare i fenomeni di hackeraggio che però sono tutt’altra cosa. Una situazione di questo genere, di cui scrive il Giornale di Brescia, arriva anche dalla nostra città. Tanto che alla Polizia postale si moltiplicano le denunce di intrusioni durante le varie occasioni online, rese necessarie ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria.

In questo senso, un 16enne residente a Brescia città si è visto addirittura presentare nella propria abitazione gli agenti della Digos per essere perquisito. Infatti, lui sarebbe stato l’autore di un’azione di “disturbo” con cui ha interrotto una seduta del Consiglio comunale di un paese in provincia di Viterbo e con tanto di canzone fascista mentre un consigliere stava per esprimersi. Davanti alle forze dell’ordine il giovane non ha potuto fare altro che ammettere.