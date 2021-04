Gussago, tiene per sé abiti usati dei cassoni Humana: denunciato

(red.) Di certo è un pugno allo stomaco alla solidarietà quanto hanno scoperto i rappresentanti dell’organizzazione umanitaria Humana che si occupa di raccogliere gli indumenti usati portati dai cittadini, come gesto di generosità, all’interno dei noti cassonetti gialli. Nel bresciano un punto di riferimento si trova a Torbole Casaglia dove gli autisti portano proprio la merce raccolta dai vari contenitori sparsi nella bassa e in Franciacorta. Ma non tutti si comportano bene.

Tanto che, come scrive il Giornale di Brescia, un 50enne di Gussago è stato denunciato per furto e appropriazione indebita. A suo carico c’è il fatto di aver tenuto a casa, in particolare nel proprio garage, diversi capi di abbigliamento che probabilmente avrebbe poi rivenduto in nero. I rappresentanti dell’organizzazione sospettavano qualcosa e così hanno impiegato un investigatore che ha accertato quel comportamento.

Ma non solo questa persona, bensì anche i carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione e immortalato il diretto interessato in un video. Si è così scoperto che nel giro tra i cassoni gialli il 50enne tratteneva per sé una parte della merce e il resto la portava al capannone di Torbole Casaglia. Ai carabinieri è stato sufficiente perquisire la sua casa e il suo garage per ottenere riscontri.