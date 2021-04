Brescia, tenta di rapinare un disabile in carrozzina: identificato

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 13 aprile i carabinieri bresciani della stazione di piazza Tebaldo Brusato sono riusciti a risalire e a denunciare un uomo che alla fine di gennaio aveva tentato di rapinare un disabile 50enne senza fissa dimora e a bordo della sua sedia a rotelle in via Spalti San Marco, in città. In particolare il malvivente, identificato come un 30enne magrebino già noto alle forze dell’ordine, aveva notato che la sua vittima portava un marsupio.

Quindi, si era avvicinato cercando di derubarlo, ma aveva dovuto fare i conti con la reazione del disabile che aveva colpito il ladro cercando di allontanarlo. E ci era riuscito. La segnalazione della vittima aveva poi raggiunto le forze dell’ordine che hanno indagato analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Così hanno identificato il 30enne ora accusato di rapina.