Brescia, all’alba trovato un uomo senza vita in via Milazzo: si indaga

(red.) Un uomo senza vita sul marciapiede in via Milazzo a Brescia città trovato questa mattina, martedì 13 aprile, all’alba poco prima delle 6,30. E’ quanto accaduto alle prime ore della giornata e sui fatti sta indagando la Polizia. L’uomo che ha perso la vita in circostanze ancora da definire è in corso di identificazione, ma si tratterebbe di un senegalese di circa 50 anni.

Uno dei pochi dati certi è che la persona, probabilmente per un malore, si era rivolta al pronto soccorso. Poi non è chiaro cosa sia successo fino al momento in cui si è arrivati alla zona tra Campo Marte e via Leonardo da Vinci, a due passi da San Faustino. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, ma ormai l’uomo era senza vita. Su cosa gli sia accaduto sta indagando la Polizia di Stato.