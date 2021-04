Spaccio di coca tra Rudiano, Calcio, Urago e Martinengo: due in manette

(red.) I carabinieri di Rudiano (Bs) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emanata dal Gip del Tribunale di Bergamo – nei confronti di un uomo e una donna, entrambi stranieri e residenti a Martinengo (Bg).

L’attività d’indagine svolta dai carabinieri ha permesso di ricostruire il giro di spaccio di cocaina che i due portavano avanti da un paio d’anni tra il bresciano e la bergamasca, particolarmente nei comuni di Rudiano, Calcio, Urago d’Oglio, Martinengo e Cividate al Piano e aveva fruttato agli spacciatori una cifra stimata in circa 350.000 euro.

Il ruolo operativo era svolto dall’uomo, 41 anni, che utilizzava un alias per lo smercio dello stupefacente, essendo irregolare all’interno del territorio nazionale. La donna, classe 1977, invece è regolare e si occupava principalmente del reperimento della cocaina. Dopo l’arresto sono stati entrambi portati nel carcere di Bergamo e rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.