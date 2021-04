Quinzano, ladri vandali di notte nella sede della Protezione Civile

(red.) Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile la sede della Protezione Civile di Quinzano, nella bassa bresciana, è finita nel mirino dei malviventi che hanno rubato diversi attrezzi utili all’associazione e per un valore di migliaia di euro. Sembra che i ladri siano entrati dal retro forzando una porta e per poi accedere alla sala operativa. Così nel bottino portato all’esterno sono finiti radio e computer.

Ma non è tutto, perché probabilmente gli stessi malviventi hanno anche cercato di fare irruzione in un’azienda e nella sede di un’altra associazione. Il misfatto è stato scoperto la mattina successiva, giovedì, dai volontari che non hanno potuto fare altro che denunciare l’episodio alle forze dell’ordine. Ma sarà difficile risalire ai responsabili visto che la zona è dotata di telecamere di sorveglianza, ma non funzionanti.