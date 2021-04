Lite fra condomini a Montichiari, botte e ferite per 66enne e 21enne

(red.) Nella tarda serata di ieri, venerdì 9 aprile, i Carabinieri della Stazione di Montichiari, a conclusione di preliminari e serrati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate un 66enne, pensionato, e un 21enne, disoccupato, entrambi privi di precedenti di polizia.

In particolare i Carabinieri, dopo che era pervenuta una richiesta d’intervento alla centrale operativa, si sono recati presso il condominio abitato dai due che, al temine di una lite scaturita per futili motivi riconducibili a dissidi condominiali, erano arrivati allo scontro fisico.

Da una preliminare ricostruzione, sembrerebbe che il giovane era intento ad effettuare dei lavori di giardinaggio nel cortile condominiale ascoltando della musica ad alto volume e il pensionato, infastidito, sarebbe sceso lamentandosi. Forse, fra i due, vi erano stati anche attriti precedenti. Dopo la discussione verbale, si è passati alle mani. Al pensionato gli sarebbe stato lanciato contro il decespugliatore e il “giardiniere” è stato sfiorato da una coltellata; pertanto il 66enne è stato deferito anche per il reato di porto abusivo di armi.

Successivamente, sul posto è intervenuto anche personale del 118. Il 66enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Montichiari e, dopo le prime cure, è stato dimesso con una prognosi di due settimane avendo riportato un trauma cranico con lesione; il giovane è stato, invece, trasferito presso l’istituto ospedaliero “Poliambulanza” di Brescia e ricoverato, in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di un mese per aver riportato la frattura di una costola e una superficiale ferita da taglio. Il coltello e il decespugliatore sono stati posti sotto sequestro. Sono ancora in corso accertamenti per definire la dinamica dei fatti nel dettaglio.