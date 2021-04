Cevo, travolto da un albero che sta tagliando: ferito 65enne

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 8 aprile, un uomo di 65 anni residente a Cevo, in Valcamonica, nel bresciano, è rimasto seriamente ferito dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando e con cui ricavare della legna. E’ successo intorno alle 15,30 nel momento in cui l’uomo ha raggiunto un bosco vicino alla provinciale. E’ probabile che abbia messo male un piede mentre lavorava e così è caduto, poi colpito dalla pianta che aveva appena tagliato.

In qualche modo si è riusciti ad allertare i soccorsi al 112 facendo intervenire sul posto due ambulanze da Edolo e Darfo Boario Terme, l’elicottero da Sondrio, i tecnici dell’Ats della Montagna e i carabinieri della compagnia di Breno per ricostruire la dinamica dell’infortunio. Il 65enne, in condizioni serie, è stato imbarcato a bordo del velivolo e trasportato in codice rosso all’ospedale di Sondrio.