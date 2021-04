Lavoro nero e igiene nel mirino: nei guai azienda di Gussago

(red.) Nella mattinata odierna i carabinieri della Stazione di Gussago con il supporto di altri reparti specializzati dell’Arma, ovvero il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) ed il Nucleo Ispettorato del lavoro (NIL), hanno controllato un’azienda dolciaria situata nel comune di Gussago.

L’accertamento, durato per diverse ore, ha portato alla luce una serie di irregolarità, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia per la violazione della normativa sull’impiego dei lavoratori dipendenti. Da questo ne sono scaturite una serie di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 8mila euro, oltre alla maxi sanzione per “lavoro nero” e sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative “anti-covid” ai dipendenti trovati a lavorare sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale.