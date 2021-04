Adro, tampona un’auto e fugge. Carabinieri inchiodano il “pirata”

(red.) A giorni di distanza dal tamponamento che aveva provocato ad Adro, in Franciacorta, nel bresciano, il conducente di un’auto si è visto ritirare la patente da parte dei carabinieri. Era successo sabato scorso 3 aprile, vigilia di Pasqua, quando una vettura condotta da un 63enne del posto venne colpita da dietro e andando in testa-coda. Ma il conducente dell’altra auto che aveva provocato l’incidente non si era fermato per prestare i soccorsi ed era fuggito.

Ha dovuto però fare i conti con il fatto che la propria targa è rimasta impressa sull’altro veicolo. A quel punto è stato sufficiente analizzare le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per risalire al “pirata”. E questo, davanti ai carabinieri di Adro, ha ammesso le proprie responsabilità. Per fortuna l’automobilista colpito era rimasto illeso.