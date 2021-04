Attacco hacker contro la piattaforma Dad anche di scuole bresciane

(red.) Non soltanto il sito internet del Comune di Brescia, ma gli hacker hanno sferrato un attacco informatico anche ai danni dell’azienda Axios, la cui piattaforma viene usata da numerose scuole, anche bresciane, in questo periodo di didattica a distanza. Di conseguenza gli studenti hanno notato che i siti internet e le applicazioni collegate al registro elettronico non funzionavano.

Bisogna subito dire che il sistema informatico sul quale poggia il sito del Comune e quello di Axios sono diversi, ma è evidente che sia stato un doppio attacco informatico. E quello ai danni dell’azienda sarebbe avvenuto la notte del 3 aprile. In ogni caso non ci sono stati dati rubati o contenuti compromessi e già oggi, mercoledì 7 aprile, il sistema dovrebbe essere tornato alla normalità.

Solo nella seconda metà di aprile, invece, tornerà a regime il sito internet del Comune di Brescia. Tra l’altro si è scoperto che la Loggia aveva ricevuto una richiesta di riscatto in bitcoin per 1,3 milioni di euro per poter sbloccare il sistema. Sul caso è già arrivata denuncia alla Polizia postale.