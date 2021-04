Breno, spara ai ragazzi vicini di casa per Pasqua: finisce in carcere

(red.) Un uomo finito in carcere per tentato omicidio pluriaggravato dai futili motivi e quattro ragazzi costretti a rivolgersi ai carabinieri per segnalare il comportamento di quel “pazzo”. Sono gli elementi di quanto è successo nel pomeriggio di sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, a Breno, in Valcamonica, nel bresciano. I quattro giovani, tutti dai 17 ai 23 anni, avevano deciso di prendere in affitto una casa per il fine settimana pasquale e viste le restrizioni in corso. Un modo per condividere i momenti di festa, anche tra grigliate.

Ma loro vicino di casa era un 54enne di cui sapevano essere costretto alla quarantena da qualche giorno perché positivo al Covid-19 e insieme alla moglie e al figlio. Proprio sabato pomeriggio l’uomo li ha avvicinati chiedendo loro della droga e poi anche di partecipare a quel momento di festa. Ma i ragazzi lo avevano allontanato, non potendo immaginare la sua reazione successiva. Questo, infatti, si è poi presentato armato di un fucile di caccia con cui ha esploso alcuni colpi contro l’abitazione vicina mentre i ragazzi si erano reclusi all’interno.

E i colpi sono esplosi anche in un secondo momento prima che i giovani riuscissero a scappare, tra l’altro inseguiti in auto dallo stesso 54enne. A quel punto, nascosti nel bosco, i quattro erano riusciti a tornare alla casa in montagna allertando i carabinieri della compagnia di Breno. Insieme a un magistrato si è poi riusciti a localizzare l’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce liberandosi anche del cellulare. I militari lo hanno trovato a Calcinato, in casa di una sorella, la domenica mattina di Pasqua. Per lui sono scattate le manette.