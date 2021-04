Salvati sulla Concarena due alpinisti in difficoltà

(red.) Intorno alle 12,30 del lunedì dell’Angelo la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata contattata da due persone, bloccate in alta montagna sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio. Si trovavano in difficoltà, su neve in scioglimento e a rischio valanga.

Sul posto sono state inviate due squadre del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) con il supporto dell’elicottero dell’elinucleo dei Vigili del Fuoco di Varese.

I due ragazzi in difficoltà sono stati recuperati nei pressi del Bivacco Val Baione. Sono stati portati al distaccamento Vigili del Fuoco di Darfo in buone condizioni.



