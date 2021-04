Pasqua di controlli per le forze dell’ordine anche nel Bresciano

(red.) Forze dell’ordine impegnate in tutta Italia e anche nella nostra provincia durante il periodo festivo di Pasqua – Pasquetta.

Numerosi i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Brescia, che hanno elevato 109 contravvenzioni per violazioni delle normative per il contenimento del Covid-19. Inoltre un bar di Zone è stato chiuso per 5 giorni a causa del mancato rispetto delle stesse norme.

In questo periodo le pattuglie della Questura di Brescia e del Reparto Prevenzione crimine Lombardia, con l’ausilio dell’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato, hanno controllato 133 persone e 62 veicoli. Nella media – informa una nota – è stato accertato un buon livello di osservazione della normativa vigente, con un comportamento individuale del cittadino sensibile al rispetto delle normative Covid 19.