Maltempo, arriva un colpo di coda dell’inverno

(red.) Bloccate il cambio di stagione, non chiudete negli armadi i vestiti di lana perché la Primavera, appena cominciata, ci lascerà tra poco e per un paio di giorni tornerà a mordere l’inverno. Succederà a metà settimana, tra martedì e mercoledì, visto che i meteorologi prevedono un crollo termico: freddo in pianura e il ritorno della neve a quote basse.

Dopo un fine settimana di Pasqua che non ha visto la pioggia annunciata qualche tempo fa, ma ci ha regalato un clima fresco ma asciutto, l’aria fredda che scenderà dal Nord riporterà un brandello d’inverno anche in provincia di Brescia. Il tempo peggiorerà fino ad abbassare le temperature che di giorno non supereranno i 9-13 gradi, mentre di notte si andrà addirittura sotto lo zero, specie nelle zone più profonde della Pianura Padana.

Se ci saranno precipitazioni, potranno anche essere nevose dai 600 metri di quota in su. Già dalla sera di mercoledì il maltempo si sposterà a Sud, mentre al Nord avanzerà un’area di alta pressione che, tra giovedì e venerdì, riporterà il bel tempo.