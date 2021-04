Montichiari, tentato omicidio a Chiarini: 30enne in prognosi riservata

(red.) Tentato omicidio nella frazione Chiarini di Montichiari, nella serata di venerdì 2 aprile. Un uomo di 31 anni, P.M., le sue iniziali, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civile di Brescia in seguito ad alcune ferite di arma da fuoco. Non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Desenzano, dopo una notte di indagini, hanno trovato l’arma nel corso di una perquisizione; una pistola a tamburo, utilizzata per l’aggressione. Gli agenti sono sulle tracce dell’esecutore materiale. Pare si tratti di un italiano che aveva dei dissidi personali con la vittima, anche se le indagini sono ancora in corso.