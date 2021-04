Molotov contro il centro vaccinale di via Morelli, danni limitati

(red.) Una molotov contro il centro vaccinale di via Morelli, a Brescia. Alle 6:15 circa, alcuni militari del Radiomobile sono intervenuti nella zona dove ignoti, verosimilmente poco prima, avevano lanciato una bottiglia incendiaria contro una tendostruttura dell’area dove vengono fatti i tamponi e i vaccini contro il coronavirus.

Danni, limitati ad un lato della struttura – che ospita una sala mensa per gli operatori e non contiene vaccini – e che non hanno intaccato i materiali presenti all’interno. Sopralluogo in corso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia.