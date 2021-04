Attentato incendiario di via Morelli, Cgil: “Episodio gravissimo”

(red.) “Le organizzazioni sindacali”, si legge in una nota della segreteria della Cgil di Brescia, “esprimono la massima solidarietà alle lavoratrici e lavoratori di Asst e Ats e agli stessi enti in relazione al gravissimo episodio che ha colpito la struttura sanitaria di via Morelli. Un ringraziamento particolare va agli operatori che hanno continuato il loro lavoro nonostante quanto accaduto”.