Nascondeva la coca in un cespuglio, in manette pusher a Paratico

(red.) Nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo i Carabinieri di Capriolo, a conclusione di un mirato servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ragazzo albanese di 25 anni, incensurato, clandestino, per la detenzione di 44 dosi di cocaina, materiale da confezionamento e la somma di circa 5.500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I militari, già da giorni, seguivano le abitudini del giovane, riuscendo a documentare come lo stesso nascondesse parte della sostanza in una siepe situata lungo una via del paese. Dopo averlo fermato con “le mani nel sacco”, si sono diretti presso la sua abitazione dove è stato trovato dell’altro materiale probatorio. Dichiarato in stato di arresto, è stato condotto questa mattina dinanzi al Tribunale di Brescia che ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma presso i carabinieri di Capriolo.