San Zeno Naviglio, carabinieri arrestano evaso dai domiciliari a Trento

(red.) Lo scorso lunedì pomeriggio 29 marzo un giovane trentino di 33 anni è stato arrestato a San Zeno Naviglio, nel bresciano, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Cembra Lusignago e al quale era costretto per espiare una pena connessa ai reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. Il fuggitivo è finito nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Brescia che hanno verificato come l’uomo dovesse essere a casa in Trentino, ma così non era.

E lui stesso si è giustificato dicendo di essere venuto a cercare lavoro e di poter contare su un documento emesso dal tribunale di Trento. In realtà, era tutto falso e per questo motivo il 33enne è finito in manette anche per evasione. Il giudice ha convalidato la misura e disposto il ritorno del giovane nella sua abitazione in Trentino dove dovrà scontare altri cinque mesi rispetto a quelli da espiare.