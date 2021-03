Tre arresti a Brescia per i rapimenti di Zanotti e Sandrini

(red.) Svolta nelle indagini per il sequestro di Sergio Zanotti e Alessandro Sandrini, rapiti in Turchia tra aprile e ottobre del 2016 e tenuti prigionieri in Siria sino ad aprile/maggio 2019 dall’organizzazione terroristica Hay’at Tahrir a-Sham. All’alba di oggi, in provincia di Brescia, la Polizia di Stato e Carabinieri hanno arrestato tre persone su disposizione del Giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta del Gruppo antiterrorismo della Procura della Repubblica capitolina. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito delle indagini condotte dal Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei Carabinieri, dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Brescia.

In manette sono finiti Alberto Zanini, 54enne di Mazzano e due cittadini albanesi residenti nella provincia di Brescia, Fredi Frrokaj, 43enne abitante a Flero e Olsi Mitraj, 41enne che vive a Gussago. Sono state anche effettuate perquisizioni sia nel bresciano che in Germania, a Costanza, nell’abitazione di un italiano lì domiciliato.