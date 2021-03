Polizia Stradale Brescia: 1.248 infrazioni e 12 patenti ritirate

(red.) Nel corso della settimana dal 22 al 28 marzo 2021 la Polizia Stradale di Brescia ha effettuato controlli coinvolgendo 272 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 158 in autostrada e 114 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 1.084 veicoli e 1.168 persone. 1.248 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 2.372 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 12, le carte di circolazione sette e sono stati effettuati due fermi amministrativi.

Inoltre sono state contestate 159 violazioni per eccesso di velocità e 14 violazioni per velocità pericolosa, in particolare 47 persone sono state sanzionate per l’uso del telefonino alla guida e 51 violazioni per il mancato o non corretto uso delle cinture di sicurezza, 13 persone sanzionate per la violazione delle misure restrittive in materia di mobilità non rispettando le limitazioni del Dpcm Covid-19.

Sono stati effettuati accertamenti in 19 incidenti: due con esito mortale, 10 con feriti e sette con soli danni a cose.