Malonno, 20enne cade dal muretto dell’orto di casa: soccorsa in volo

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 28 marzo, una ragazza di 20 anni è rimasta vittima di una caduta da un muretto mentre lavorava all’interno del proprio orto con la famiglia a Malonno, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 16 in via Odecla dove la giovane era alle prese, insieme ai genitori, nello spazio verde coltivato.

A un certo punto, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è volata a terra per un paio di metri. Visti i dolori che lamentava, i familiari hanno subito allertato i soccorsi al 112 muovendo sul posto i carabinieri della compagnia di Breno, due ambulanze della Valcamonica e l’elicottero proveniente da Como. La ragazza è stata quindi imbarcata a bordo del velivolo in codice giallo verso l’ospedale di Sondrio.