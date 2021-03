Trovata senza vita la 70enne dispersa nel fiume Oglio

(red.) A conclusione di un’altra mattinata di ricerche, iniziata presto questa domenica, intorno alle 13,10 è stato ritrovato senza vita il corpo della donna di 70 anni di Cividino di Castelli Calepio dispersa da giovedì scorso nelle acque del fiume Oglio. Il cadavere è stato recuperato in località Bravadorga, in un’ansa del fiume a Sud di Palazzolo.

Giovedì il cognato aveva segnalato ai carabinieri che la donna era uscita di casa manifestando l’intenzione di farla finita. La sua auto è stata trovata parcheggiata nel centro di Palazzolo sull’Oglio, non lontano dal ponte romano, e la donna è sparita. Testimoni l’avevano vista per l’ultima volta sulla sponda del fiume.

Da giovedì erano continuate nella zona le attività dei sommozzatori e dei fluviali dei Vigili del Fuoco con il supporto della Protezione civile. L’unità di comando locale con operatori Tas (Topografia applicata al soccorso) ha sempre coordinato le ricerche in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e con gli elicotteri che scandagliavano la zona dall’alto.