Arrestato 38enne pusher di cocaina in trasferta da Calvisano a Ghedi

(red.) La stazione dei carabinieri di Ghedi ha arrestato un uomo di 38 anni originario del Marocco per detenzione ai fini di spaccio di 5 grammi di cocaina. E’ accaduto venerdì sera intorno alle 23 quando i militari, durante servizio perlustrativo nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa di prevenzione alla diffusione del Covid-19, hanno fermato una Mercedes Classe A di colore bianco il cui conducente, abitante a Calvisano e privo di occupazione, non ha fornito alcuna giustificazione per la sua presenza fuori dal comune di residenza.

Durante la redazione del verbale per la violazione, l’uomo ha buttato per terra a bordo strada un pacchetto di sigarette, i carabinieri gli hanno fatto raccogliere il rifiuto perché lo gettasse nel cestino. Prima però, insospettiti, ne hanno verificato il contenuto.

All’interno c’erano 10 dosi di cocaina per 5 grammi complessivi. La successiva perquisizione presso l’abitazione ha permesso di rinvenire anche un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 175 in contanti: tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sabato mattina il Gip di Brescia ha convalidato il provvedimento di arresto, disponendo la liberazione dell’uomo in attesa del processo.