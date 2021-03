Castenedolo, 7 cani avvelenati e 3 gatti morti: nel mirino le polpette-esche

(red.) Sette cani intossicati da polpette avvelenate in una settimana a Castenedolo, nel bresciano, con il timore che la causa sia la stessa per tre gatti trovati senza vita. Di questo dà notizia Bresciaoggi sottolineando come in realtà e purtroppo il fenomeno in paese non sia nuovo.

I sette cani rimasti vittime dell’intossicazione sono stati portati dai loro proprietari dal veterinario che ha confermato la presenza di lumachicida nei pezzi di carne che avevano ingurgitato.

Le segnalazioni di questi episodi sono arrivate dal parco Pisa, ma anche in altre zone del paese. Il rischio che la sostanza da metaldeide usata per colpire le lumache possa ancora fare danni agli animali domestici ha portato gli agenti della Polizia locale a indagare.