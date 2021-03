Montichiari, in azione scorribande di vandali e ladri in una sera

(red.) A Montichiari, nella bassa bresciana, non è la prima volta che il sindaco Marco Togni utilizza il proprio profilo Facebook come gran cassa di segnalazioni di episodi da condannare che avvengono nella cittadina. L’ultima in ordine di tempo riguarda quanto avvenuto in una sera precedente a mercoledì 24 marzo nella frazione di Vighizzolo.

In azione sono entrati i vandali che hanno ribaltato i contenitori della raccolta differenziata a disposizione delle abitazioni e hanno gettato i rifiuti in mezzo alla strada. E’ accaduto tra le vie San Giovanni, Bassa e Levate. Ma non solo vandali, perché sul posto si sono dovuti muovere anche i carabinieri per sventare un tentato furto ai danni di una casa.