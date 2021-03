Darfo, ladri in azione al chiosco dell’Oglio via con tosaerba e bici

(red.) Nella prima serata di lunedì 22 marzo il chiosco River Oglio Bike Bar di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, che si trova lungo la ciclabile dell’Oglio, è finito nel mirino dei ladri. A colpire sono stati due uomini, di cui uno con il volto incappucciato e l’altro travisato da un cappello, che hanno preso un tosaerba e una mountain bike.

Ma non hanno fatto i conti con il fatto che all’interno del chiosco bar sono presenti le telecamere che hanno ripreso l’intera scena. Compreso il momento in cui i due malviventi hanno danneggiato una stufa a pellet, probabilmente nel tentativo di rubare anche quella. I due sono poi fuggiti a bordo di un’auto prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Le immagini saranno decisive per le indagini dei militari nel risalire ai malviventi.