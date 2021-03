Calcinato, tenta di scappare a controllo: denunciato 50enne

(red.) Nella notte scorsa, durante un normale controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Calcinato, nel transitare in prossimità del campo nomadi di Calcinatello, hanno notato una Citroen C3 di colore nero ferma lungo la carreggiata su via Campagna. Nell’approssimarsi ad essa, il conducente improvvisamente ha acceso il motore e ha tentato di darsi alla fuga per sottrarsi al controllo, innescando così un inseguimento.

Poco dopo, nel tentativo estremo di far perdere le sue tracce, il soggetto ha perso il controllo della sua autovettura andando ad impattare contro un albero situato lungo la carreggiata. Fortunatamente nulla di grave per la persona. Dopo essersi accertati delle sue condizioni di salute, i militari hanno proceduto al controllo rilevando che il soggetto, un cinquantenne gavardese, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida del suo veicolo sprovvisto di patente di guida poiché ritirata nel mese di febbraio 2021 dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Desenzano del Garda. Accompagnato presso gli uffici, gli sono state contestate le violazioni relative al c.d.s. e sanzionato per la violazione della normativa covid poiché non giustificava il suo spostamento. C.R. è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.