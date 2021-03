Azzano Mella, spara a cane nella sua proprietà: denunciato

(red.) I carabinieri della Compagnia di Verolanuova, al termine di serrati accertamenti, hanno denunciato a piede libero un azzanese di 70 anni per maltrattamento di animale, avendo imbracciato il proprio fucile ed esploso alcuni colpi in direzione di un cane che si era introdotto notte tempo nella sua proprietà.

I carabinieri di Verolanuova nella notte di ieri, mentre stavano effettuando un controllo ad Azzano Mella (BS), hanno sentito l’esplosione di due colpi d’arma da fuoco nelle vicinanze. Le immediate ricerche hanno consentito di individuare e soccorre un pastore tedesco, con ferite compatibili con quelle prodotte da un’arma da fuoco tipo caccia.

I carabinieri si sono subito preoccupati delle condizioni dell’animale, facendo intervenire sul posto il veterinario dell’ATS che prestava le prime cure e che ha rintracciato mediante microchip il proprietario. Il cane, una femmina di nome di Stella, è stata affidata al proprietario che lo ha portato in una clinica, dove è stato operato nella notte con successo. Il giorno seguente gli accertamenti sono ripartiti da dove “Stella” è stata soccorsa e hanno permesso di attribuire la responsabilità dell’evento a un residente nelle vicinanze che possedeva armi compatibili con le ferite riportate del cane. Messo alle strette l’azzanese si giustificava riferendo che aveva solo difeso il suo pollaio. La versione data dall’uomo comunque non giustifica l’uso dell’arma che veniva sequestrata unitamente al ritiro del titolo di porto d’armi uso caccia ed ad ulteriore fucile detenuto.

L’uomo ora dovrà rispondere davanti al giudice di maltrattamento di animali, nel frattempo Stella si è ripresa e sta bene.