Brescia, c’è chi si diverte a lanciare le transenne dal Castello

(red.) Nella mattina di ieri, domenica 21 marzo, a Brescia città sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco per una particolare, quanto grave, segnalazione che proveniva dal Castello. Qualcuno, infatti, ha indicato come tre transenne fossero state letteralmente lanciate dal maniero cittadino verso la zona del vigneto sottostante, che svetta sopra via Turati.

E la sensazione è che il fatto sia avvenuto la notte precedente, sabato 20 marzo, da parte di qualcuno che evidentemente non aveva nemmeno rispettato l’orario del coprifuoco. I vigili del fuoco si sono quindi occupati di recuperare le transenne lanciate verso il vigneto, ma anche un’altra che era rimasta bloccata tra i rami di un albero e rischiava di cadere.