Brescia, testa d’agnello mozzata nel giardino di un medico in pensione

(red.) Errore di persona oppure macabro avvertimento? E’ la domanda alla quale dovranno dare una risposta gli uomini della Squadra Mobile della questura di Brescia che stanno indagando su un inquietante episodio avvenuto giovedì in città. Nel giardino dell’abitazione di un medico da tempo in pensione qualcuno ha lanciato un sacchetto contenente una testa d’agnello mozzata.

Del fatto si è avuta notizia solamente sabato. Era stato il medico, notato per terra il sacchetto nelproprio giardino, ad aprirlo giovedì mattina. Ha trovato la testa d’animale, incerottata con nastro adesivo alla quale era stato infilata una banconota da 20 euro nella bocca.

Naturalmente un messaggio così esplicito ha allarmato il sanitario, che ha subito presentato denuncia in questura e gli investigatori si sono chiesti per quale ragione l’agghiacciante involucro con il suo minaccioso avvertimento, che collega il denaro alla morte, sia stato lanciato nel giardino di un medico che non esercità più la propria attività.

E’ nelle società rurali che la malavita utilizza avvertimenti di questa natura, si tratta di un sistema usato per spaventare chi non vuole sottostare agli ordini (chi non ricorda la testa mozzata di cavallo nel film Il Padrino?).

Non è che la testa mozzata d’agnello fosse destinata a qualcun altro e si sia trattato di un errore di persona? Il fatto resta comunque gravissimo e gli investigatori non sono intenzionati a lasciar cadere la faccenda che ha gettato l’allarme tra i residenti di una tranquilla villetta di Brescia.