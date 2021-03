Attacco hacker al programma e-mail Microsoft, colpite anche aziende bresciane

(red.) Ci potrebbero essere anche un migliaio di aziende bresciane tra quelle rimaste vittime di un attacco informatico avvenuto ai primi giorni di marzo. In particolare, ai danni del programma di posta elettronica Exchange di Microsoft cui fanno affidamento numerose imprese. Di questo dà notizia anche il Giornale di Brescia. Sfruttando un “buco” nel sistema di sicurezza, alcuni hacker cinesi sarebbero riusciti ad entrare.

Le aziende che hanno sistemi di sicurezza e dati conservati in cloud non avrebbero problemi, ma c’è il rischio per altre. Infatti, gli hacker potrebbero essere riusciti ad accedere agli indirizzi di posta elettronica e alle informazioni sensibili delle aziende, oltre alle password. Non si esclude che in futuro questi tentativi riusciti portino a degli attacchi con virus informatici. Per questo motivo alle imprese viene chiesto di “armarsi” con sistemi di sicurezza.